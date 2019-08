Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - vier Fahrzeuge beschädigt

Unna (ots)

Am Mittwochabend (14.08.2019) wurden bei einem Verkehrsunfall in der Ahornstraße vier Fahrzeuge beschädigt. Eine 27 jährige Fahrerin stieß beim ruckartigen Ausparken aus einer Parklücke aus noch ungeklärter Ursache gegen einen parkenden PKW. Der wurde dadurch gegen zwei rechts und links von ihm parkende PKW geschoben. Die Fahrerin fuhr anschließend mit quietschenden Reifen vorwärts auf die andere Straßenseite und hier zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenlaterne auf eine Wiese. Hier setzte sie die Fahrt fort, bis sie gegen einen Baum prallte. Bei dem Aufprall verletzte sie sich leicht und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Da der PKW nach Angaben der Fahrerin technische Probleme gezeigt habe, wurde er zur Untersuchung sichergestellt. Hinweise auf Fahren unter Alkohol oder Drogen haben sich nicht ergeben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7 200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell