Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt zu gefährlicher Körperverletzung

Saalfeld (ots)

Ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger hat gestern Abend gegen 18:30 Uhr einen 28-jährigen Deutschen im Bahnhof Saalfeld angegriffen. Der 28-Jährige befand sich auf einem der Bahnsteige, als der Pole unvermittelt auf ihn zuging, beleidigte und dann zu Boden brachte. Als er anfing, den 28-Jährigen zu würgen, griff dieser eine neben ihm liegende Flasche und schlug sie dem Angreifer auf den Kopf. Daraufhin ließ der Pole von ihm ab, schmiss aber das Fahrrad des Mannes noch in die Gleise. Ein anderer Reisender half dem 28-Jährigen auf die Beine und vom Tatort weg ins Bahnhofsgebäude. Hier traf er auf eine Streife der Bundespolizei. Die Beamten nahmen den 37-jährigen Polen noch auf dem Bahnsteig vorläufig fest. Ein bei ihm in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ein. Landespolizisten brachten den Mann zunächst in die Notaufnahme der Thüringen Klinik Saalfeld und später in die Psychiatrie.

