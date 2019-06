Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am 21.06.2019, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein. Der Unfallverursacher, sowie der Unfallgeschädigte parkten nebeneinander auf dem Kundenparkplatz. Der Unfallverursacher parkte vorwärts in engem Bogen aus und touchierte hierbei mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke vordere Stoßstange des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Durch Unfallzeugen konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs abgelesen und der Verursacher schließlich ermittelt werden.

