Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 10.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugin

Ort: Daun, Mehrener Straße, Parkplatz ALDI

Zeit: 09.09.2019

Am 09.09.2019, in der Zeit von ca. 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr, stieß ein älterer Mann, Fahrer eines dunklen Mercedes Benz, mit seinem Fahrzeug gegen ein anderes, auf dem Parkplatz des ALDI- Marktes geparktes Auto und verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und dem Geschädigten, der wenig später zu seinem Wagen kam, den Hergang geschildert. Dieser hatte jedoch vergessen, die Daten der jungen Dame zu notieren. Die junge Frau oder weitere Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

