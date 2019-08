Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Rheinau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag musste ein 37-Jähriger schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die das Krankenhaus nach Offenburg gebracht werden. Der Velo-Lenker befuhr gegen 17:17 Uhr den linksseitig zur Hauptstraße (L 75) verlaufenden Radweg aus Richtung Freistett kommend, als er die Lichtenberger Straße queren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus der Lichtenberger Straße in die Hauptstraße einfahrenden Ford-Fahrer. Ob die möglicherweise zu schnelle Fahrweise des Radlers zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnte, wird von den Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg geprüft. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. /ma

