Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Unfallflüchtigen Kradfahrer angetroffen

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (7. September 2019) um 07:34 Uhr befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer die Rheingoldstraße in Richtung Rosellstraße. In einer Linkskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und rutschte mit seinem Krad in einen dort abgestellten PKW. Ein durch den Knall aufmerksam gewordener Zeuge konnte beobachten, dass der Kradfahrer zunächst versuchte, sein Krad zu starten und es anschließend in Richtung Rosellstraße schob. Er hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden am PKW in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle konnten Bauteile des Krades aufgefunden werden. Im Nahbereich wurde der Kradfahrer mit seinem Fahrzeug angetroffen, der geschätzte Schaden liegt am Krad bei circa 4000 Euro. Der Fahrer hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt. Die am Krad angebrachten Kennzeichen waren entsiegelt und gehören zu einem PKW. Der Führerschein, der Fahrzeugschein und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und anderer Delikte gefertigt. (dh)

