POL-FR: Todtnau/ Todtnauberg: Einbruch in Jugendherberge - Polizei sucht Zeugen!

Über ein Fenster auf der Rückseite verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 16.09.2019, auf Dienstag, 17.09.2019, Zutritt zu einer Jugendherberge in der Radschertstraße. Aus dem Büro wurde ein Tresor entwendet und durch das Bürofenster nach draußen verbracht. Vermutlich wurde der Tresor mit einer Sackkarre zum Vorplatz geschoben. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

