Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Lörrach: Roter älterer VW Polo gestohlen" - Polo aufgefunden

Freiburg (ots)

Der gestohlene VW Polo wurde am Dienstag, 17.09.2019, auf einem Acker in der Nähe des Friedhofes in Lörrach-Turmringen aufgefunden. Der Wagen war einem Bürger aufgefallen, der die Polizei verständigte. In der Nähe konnten entstempelte Lörracher Kennzeichen gefunden werden. Vermutlich waren diese am Pkw angebracht.

Bisherige Meldung:

Unbekannte haben aus der Kfz-Werkstatt der Gewerbeschule in Lörrach über das vergangene Wochenende, 13.-16.09.2019, einen nicht angemeldeten Pkw gestohlen. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt, durch das der oder die Täter in das Gebäude gelangten. Das Auto wurde hinausgefahren, das Rolltor und das Fenster wieder geschlossen. Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen roten VW Polo, Baujahr 1993, ohne Kennzeichen. Der Zündschlüssel steckte. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, hat die Ermittlungen aufgenommen.

