Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Lebensgefährliches Spiel - Kinder legen Steine auf Gleise

Bild-Infos

Download

Baunatal-Guntershausen (Landkreis Kassel) (ots)

Wegen eines gefährlichen Spiels an den Gleisen musste am vergangenen Samstag (6.4.;17 Uhr) die Bundespolizei ausrücken. Eine Gruppe von Kindern hatte an der Bahnstrecke zwischen Guntershausen und Guxhagen, im Bereich eines Bahnüberganges mit einer Anrufschranke, Steine auf die Schienen gelegt. Der Triebfahrzeugführer einer Regiotram hatte die Sprösslinge gesehen und sofort die Bundespolizei verständigt. Trotz sofortiger Suche wurden keine Kinder mehr angetroffen. Die Regiotram überfuhr mehrere kleine Steine. Beschädigungen entstanden nicht.

Hinweis der Bundespolizei:

Bahnanlagen sind keine Kinderspielplätze!

Das schöne Frühlingswetter lockt Kinder zum Spielen ins Freie. Allerdings sollten Eltern ihre Schützlinge eindringlich über die Gefahren an Bahnanlagen sensibilisieren. Der Aufenthalt und das Betreten von Bahnanlagen ist generell verboten und zudem lebensgefährlich. Die Gefahr, von Zügen erfasst und getötet zu werden ist sehr groß.

Das kann ins Auge gehen

Wenn Züge Steine überfahren, zerplatzen diese. Splitter können regelrecht zu Geschossen werden und zu schweren Augenverletzungen führen. Sollte es im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr zu Unfällen oder Behinderungen kommen, sind zivilrechtliche Schadenersatzforderungen auch mögliche Folgen, die dann auf die Eltern zukommen. Hierzu zählen auch Verspätungsminuten die den Verursachern in Rechnung gestellt werden können.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell