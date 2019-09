POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Wohnhaus

Polizeipräsidium Freiburg

Unbekannte sind am Mittwoch, 18.09.2019, in ein Wohnhaus in Bad Säckingen eingebrochen. Vermutlich über ein gekipptes Fenster gelang dem oder den Tätern Zutritt zum Haus in der Hornsteinstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit lag genau zwischen 10:00 Uhr und 01:10 Uhr in der Nacht zum Donnerstag. Wer Verdächtiges rund um die Hornsteinstraße beobachtet hat, wird gebeten, dies der Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) zu melden.

