Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Jugendlicher prallt mit Mofa gegen geparkten Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist mit seinem Mofa am Mittwochnachmittag, 18.09.2019, in Albbruck gegen einen geparkten Wagen gestoßen und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr war der 15-jährige die Hauensteinstraße entlang gefahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß er gegen das linke Heck eines am Straßenrand geparkten Ford. Der Junge stürzte. Mit leichten Verletzungen kam er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Während sein Gefährt augenscheinlich nahezu unbeschädigt blieb, wurde am Ford ein Schaden von gut 1200 Euro verursacht. Da am Mofa Betriebsstoffe im Bereich eines Gullys ausliefen, war auch die Feuerwehr im Einsatz.

