Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ente im Ofen vergessen - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einem Restaurant in der Karlstraße kam es am Donnerstagmorgen, 19.09.2019, gegen 05.00 Uhr. Ein 47 Jahre alter Mann bereitete sich eine Ente im Restaurant Ofen zu und ging dann in seine Wohnung, wo er einschlief. Es entflammte ein Feuer in der Abluftanlage der Küche und zerstörte diese komplett. Dies verursachte eine große Rauchentwicklung. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Rheinfelden gelöscht werden, bevor es zu einem Überreifen auf das Gebäude kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann angerückt. Auch das DRK war mit zwei Besatzung vor Ort. Verletzt wurde aber niemand.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell