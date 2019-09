Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Umfangsreiche Fahndungsmaßnahmen nach Fund eines verdächtigen Autos - Fahrzeugnutzerin ermittelt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 17.09.2019, führte die Polizei in und rund um Todtmoos umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, nachdem gegen 22:15 Uhr ein verdächtiger geparkter Pkw gemeldet worden war. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Maßnahmen verliefen ohne besondere Feststellungen. Der verdächtige Pkw wurde beschlagnahmt. Ein Zusammenhang zu möglicherweise gerade stattfindenden Einbrüchen konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Im Laufe des Mittwoches konnte die 44 Jahre alte Fahrzeugnutzerin in Todtmoos ermittelt werden. Sie räumte ein, die Kennzeichen an ihrem Wagen verfälscht zu haben, um möglichen Strafen zu entgehen. Eine Tatbeteiligung der Frau an anderen Straftaten konnte ausgeschlossen werden.

