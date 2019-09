Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines E-Bikes

57539 Bitzen, Birkenweg 17 (ots)

In der Zeit von Mi., 11.09.2019, 22:00 Uhr bis Do., 12.09.2019, 03:55 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein vor dem Hauseingang abgestelltes E-Bike. Das Fahrrad war mit einem Stahlseilschloss am Treppengeländer gesichert. Es handelt sich um eine E-Bike des Herstellers "Fischer", Model EM1725, Farbe grau-blau mit 27,5 Zoll Bereifung, Federgabel und 9-Gang-Schlatung. Es gibt vage Hinweise und einen möglichen Zusammenhang zu einem Schrottsammler mit einem weißen Sprinter mit der Aufschrift "Schreinerei Georg Higl". Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

