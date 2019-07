Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Giesen/Gr. Förste

Hildesheim (ots)

Groß Förste : Am 25.07.2019, zwischen 15.00 Uhr und 18.45 Uhr kam es in Gr. Görste, Im Meere 9, Parkplatz hinter dem Haus, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten Pkw Mini im Bereich der hinteren linken Fahrzeugecke. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Pkw Mini wird auf ca.500,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell