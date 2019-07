Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Lamspringe mit flüchtigen Verursacher

Hildesheim (ots)

Polizei Bad Salzdetfurth Lamspringe

Die Polizei in Bad Salzdetfurth wurde am Donnerstag, den 25.07.2019, von einer 79-jährigen Lamspringerin verständigt, weil der geparkte Pkw Opel Cabrio, ihres Ehemannes beschädigt wurde. Die Beamte stellten vor Ort fest, dass der Pkw in Lamspringe, in der Straße "Am Heber", in Höhe der Hausnummer 9, am rechten Fahrbahnrand, abgestellt wurde. Am Pkw wurde ein augenscheinlich frischer Unfallschaden am hinteren linken Fahrzeugbereich festgestellt. Laut der Lamspringerin hatte sie den Pkw von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr nur kurz abgestellt. In dieser Zeit muss ein bisher unbekannte Fahrzeugführer gegen den geparkten Pkw der Lamspringerin gefahren sein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

