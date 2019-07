Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei Sittensen bittet um Mithilfe

Rotenburg (Wümme) / Sittensen (ots)

--Sittensen-- Am Donnerstag, 18.07.2019 kam es gegen 11:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Sittensen zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw BMW eines 41-jährigen Bremervörders und einem jungen Mädchen als Radfahrerin. Der BMW-Fahrer bog nach rechts auf den Parkplatz einer Apotheke ab und musste verkehrsbedingt auf dem dortigen Rad/Gehweg anhalten. Kurz danach fuhr das Mädchen mit dem Fahrrad gegen den stehenden BMW, wodurch Sachschaden entstand. Obwohl der BMW-Fahrer das Mädchen ansprach, fuhr dieses davon. Das Mädchen wird als 10-12 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, ca. 155 cm groß mit schulterlangen Haaren beschrieben. Außerdem wurde der Unfall von einer Zeugin beobachtet. Diese trug ein rotes Sommerkleid und wird als 40-45 Jahre alt beschrieben.

Die Polizei Sittensen bittet um Hinweise zu dem Mädchen. Weiter wird die beschriebene Zeugin gebeten, sich bei der Polizei Sittensen unter der Tel. 04282-594140 zu melden.

