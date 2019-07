Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei Zeven bittet um Mithilfe

Rotenburg (Wümme) / Zeven (ots)

--Zeven-- Bereits am 08. Juli gegen 20:55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße (Bundesstraße 71) in Zeven, gegenüber des dortigen "Stern-Döner-Imbiss", zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Verkehrsteilnehmerin gegen einen geparkten Pkw gestoßen und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben solle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug solle es sich um einen weißen Golf VI mit einer Anhängerkupplung gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin könne in sofern beschrieben werden, als dass sie ca. 40 - 45 Jahre alt gewesen sei, eine Brille trug und dunkle Haare zum Zopf gebunden hatte.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04281/9306-0 direkt mit der Polizei Zeven in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

KOK Hoog

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell