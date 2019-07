Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Hildesheim (ots)

Wendhausen (kaw) Am 24.07.2019, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Radfahrer aus Holle mit seinem Fahrrad den Radweg an der Bundesstraße 6 von Hildesheim kommend in Richtung Holle. Kurz vor Wendhausen, im Bereich der Einmündung zur Landesstraße 492, Richtung Groß Düngen, kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Pkw VW Golf eines 29-jährigen Hildesheimers. Der Pkw-Führer beabsichtigte, die B 6 aus Richtung Wendhausen kommend, nach links in Richtung L 492 Groß Düngen abzubiegen und übersah dabei den querenden Radfahrer. Dieser prallte mit seinem Fahrrad gegen den vorderen Bereich des VW Golf und wurde gegen die Windschutzscheibe und das Dach des Pkw geschleudert. Der Radfahrer zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu. Einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Zur medizinischen Versorgung wurde er einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Am Fahrrad und am VW Golf entstanden erhebliche Schäden. Für die Unfallaufnahme musste die B6 kurzzeitig gesperrt werden.

