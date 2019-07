Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneuter Einbruch in Bäckereifiliale in Eime

Hildesheim (ots)

Auch in der Nacht von Dienstag, 19:15 Uhr bis Mittwoch, 06:00 Uhr, sind bislang noch unbekannte Täter, mittels eines Hebelwerkzeuges in die Filiale der Bäckerei "Bohne" in Eime wiederholt eingebrochen und richteten einen noch nicht bezifferten Schaden an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich beim Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030 oder bei der Polizei in Hildesheim, Tel.: 05121-9390 zu melden.

