POL-HI: Unerlaubte Abfallbeseitigung/Zeugenaufruf

ELZE (knu)Am 23.07.2019 gegen 17:15 Uhr stellte ein 63-jähriger Einwohner aus Elze auf einem Wirtschaftsweg, der linksseitig in Richtung Sorsum, verläuft eine unerlaubte Ablagerung von drei Holztüren samt Holzzargen fest. Gegen 15:00 Uhr wurde in der Nähe des Ablageortes ein Fahrzeug (Kraftfahrzeug oder Anhänger) mit Plane gesehen. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, möchte sich bitte mit dem Polizeikommissariat Elze (05068/93030) oder der Polizeistation Gronau/Leine (05182/909220) in Verbindung setzen.

