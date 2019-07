Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Werkzeugdiebstahl aus einem Baucontainer in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Zeit vom 13. - 15.07.2019 griff ein bislang unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster eines in der Kniprodestraße stehenden Baucontainers und öffnete ein danebenliegendes, geschlossenes Fenster. Nach dem Öffnen stieg der Täter in den Baucontainer ein und entwendete u.a. neben einer Kaffeemaschine, auch einen Rucksack und Werkzeug.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

