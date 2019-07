Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schleuser von Bundespolizei auf der BAB 44 vorläufig festgenommen

Aachen, Eschweiler (ots)

Die Bundespolizei hat auf der BAB 44 einen Schleuser festgenommen. Dieser war gerade im Begriff mit seinem PKW 2 Personen aus Belgien nach Deutschland einzuschleusen, als ihn eine Streife beim Passieren der Deutsch-Belgischen Grenze beobachtete. Die Streife folgte dem Schleuserfahrzeug und hielt es am Rastplatz Königsberg an. Hier stellten die Beamten fest, dass alle Personen ohne gültige Ausweispapiere eingereist waren. Zur Klärung des Sachverhaltes wurden sie zum Bundespolizeirevier nach Eschweiler verbracht. Bei den eingehenden Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bereits im Frühjahr wegen der unerlaubten Einreise ohne gültige Ausweisdokumente beanzeigt wurde. Einer der Mitinsassen wies sich mit niederländischen und französischen Asylbescheinigungen aus. Auf Nachfrage bei den französischen und niederländischen Behörden wurde festgestellt, dass sein Asylantrag in den Niederlanden abgelehnt war und er sich im laufenden Asylverfahren in Frankreich befindet. Er wurde nach seiner Beanzeigung mit einer Ausreiseaufforderung wieder in Richtung Belgien entlassen. Der 2. Mitfahrer war im Besitz einer Duldung. Er wurde mit einer Anlaufaufforderung, sich beim Ausländeramt in Düsseldorf zu melden, wieder aus der Dienststelle entlassen. Der Fahrer wurde wegen der Einschleusung beanzeigt. Er wird sich bald, wegen seiner strafbaren Handlungen, vor der Justiz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell