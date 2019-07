Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: schwerer Verkehrsunfall zwischen Giften und Rössing

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 25.07.2019 gegen 07:15 Uhr kam es auf der Landesstraße 410 zwischen den Ortschaften Giften und Rössing zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde schwer und zwei Personen leicht verletzt.

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordstemmen fuhr mit ihrem Pkw Fiat auf der L410 von Sarstedt in Richtung Rössing. Auf Höhe der Ortschaft Barnten geriet die Fahrerin mit dem Fiat in einer leicht langgezogenen Rechtskurve aus derzeit ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, streifte einen entgegenkommenden Mercedes und prallte im weiteren Verlauf mit einem ebenfalls entgegenkommenden VW Touran frontal zusammen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Nordstemmerin schwer verletzt und in einem Hildesheimer Krankenhaus stationär aufgenommen. Der Mercedes wurde von einer 57-jährigen Frau aus Hildesheim gefahren. Den VW steuerte ein 53-jähriger Mann aus Nordstemmen. Beide wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro.

Der Unfallort war bis 11:52 Uhr gesperrt. Neben mehreren Streifenwagen waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Sarstedt und Rettungskräfte im Einsatz. Auch eine Polizeidrohne wurde für die Dokumentation eingesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell