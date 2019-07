POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz

Polizeiinspektion Hildesheim

Verkehrsunfallflucht in Sarstedt auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz

Hildesheim (ots)

Sarstedt: Am 25.07.2019, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fzg.-Führer mit seinem Kraftfahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Ein/Ausparken einen silbernen Pkw. Der Pkw war auf dem öffentl. Parkplatz neben der Sportanlage des 1 FC Sarstedt (Verlängerung der Fr.-L.-Jahn-Str. in Rtg. Ruthe, linke Seite) als zweites Fahrzeug auf der linken Seite (erste Reihe) abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall mit seinem Kfz unerkannt. Der entstandene Schaden am silber/grauen Pkw Ford Focus eines 44-jährigen Sarstedters beträgt ca. 1500,00 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Sarstedt, Telefon: 05066/9850

