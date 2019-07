Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Ahstedt

Hildesheim (ots)

Polizei Bad Salzdetfurth/ Schellerten-Ahstedt

Im Unfallzeitraum vom 22.07.2019, 11:00 Uhr, bis zum folgenden Tag, 18:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Ahstedt, Gemeinde Schellerten, in der Straße "Schwarzer Weg", in Höhe der Hausnummer 14, zu einem Verkehrsunfall. Durch Beamte der zuständigen Polizei in Bad Salzdetfurth wurde festgestellt, dass ein an der Fahrbahn befindlicher Gartenzaun aus Metall, des dortigen Eckgrundstückes, beschädigt worden war. Ein Verursacher des Unfalles war nicht vor Ort und hatte sich zuvor auch nicht gemeldet. Die Schadenhöhe wird durch den 47-jährigen Geschädigten auf ca. 300,- Euro beziffert. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. In diesem Zusammenhang wird besonders ein Lkw mit Anhänger (gelb, mit blauer Aufschrift) gesucht. (Lö)

