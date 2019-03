POL-NMS: 190331-pdnms-2 WoMo in Flammen

Polizeidirektion Neumünster

Sören/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Samstagabend um 21.37 Uhr fuhr ein 43jähriger mit seinem älteren Reisebus, der zu einem Wohnmobil umgebaut worden war, die BAB 215 in Richtung Kiel. In Höhe des Parkplatzes Sören bemerkte er, das Rauch aus der Lüftung in den Innenraum des Busses kam. Er stoppte daraufhin sofort sein Gefährt. Der Bus fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Den Insassen gelang zuvor unverletzt den Bus zu verlassen. Da das Feuer drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen, mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert werden, damit ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Die Autobahn musste für Dauer des Einsatzes für eine Stunde vollgesperrt werden. Aufgrund der Größe des Reisebusses war eine Bergung in der Nacht nicht möglich. Der durch das Feuer entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100.000,--EUR.

