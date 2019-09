Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Straßenbahnfahrer von Unbekannten verbal angegangen

Am Donnerstag, 19.09.2019, kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Vorfall in der Straßenbahn, bei welchem ein 22-jähriger Straßenbahnfahrer durch einen unbekannten Mann an der Straßenbahnhaltestelle Hornusstraße bedroht wurde. Der Unbekannte stieg an der Straßenbahnhaltestelle Hornusstraße in die Bahnlinie 2 und soll sich über die schnelle Geschwindigkeit der in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn beklagt haben. Im weiteren Verlauf wurde der bislang Unbekannte zunehmend aggressiver, indem er sich in bedrohlicher Art und Weise vor den Straßenbahnfahrer aufbaute und ihn verbal attackierte. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt im Führerhaus der Straßenbahn Linie 2, Fahrtrichtung Günterstal. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Stuttgarter Straße. Er führte einen Hund, möglicherweise Pitbull, mit weißem Fell und rosa Schnauze mit sich.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Männlich, ca. 180-185 cm groß, schlank. Er wurde als osteuropäisch aussehend beschrieben und sprach Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzer Basecap mit Aufdruck M+B, blaues Tanktop und hellblaue Jeans.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei bislang unbekannte Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben. Diese und weiter mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

