Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 05.05.2019, um 02:19 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann aus Pirmasens in der Schäferstraße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,23 Promille alkoholisiert war. Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann den Schlüssel des PKW ohne Einverständnis des Fahrzeughalters an sich genommen hat. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

