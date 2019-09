Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autofahrer streift Lkw - Beeinflussung durch erlaubnispflichtiges Schmerzmittel

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.09.2019, kam es auf der Palmreinbrücke in Weil am Rhein zur Kollision zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Lkw. Der 39 Jahre alte Pkw-Fahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss eines erlaubnispflichtigen Schmerzmittels. Gegen 08:30 Uhr war er mit seinem BMW aus Richtung Frankreich kommend auf die Gegenfahrspur geraten und mit dem Lkw eines 48-jährigen Mannes zusammengestoßen. Dabei wurde niemand verletzt, der BMW war allerdings nicht mehr fahrbereit. Während zunächst keine Auffälligkeiten beim BMW-Fahrer erkannt werden konnten, schlief er bei der Bergung seines Wagens ständig im Abschleppwagen ein. Auch sonst hinterließ sein Gesundheitszustand plötzlich einen besorgniserregenden Eindruck, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde, welcher den Mann in ein Krankenhaus brachte. Nach einem Hinweis konnte im Auto des Mannes eine Packung Schmerzmittel aufgefunden werden, dessen Wirkstoff unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Der BMW-Fahrer räumte den Konsum ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, sein Führerschein und das Schmerzmittel wurden beschlagnahmt.

