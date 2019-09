Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240919-870: Einbruch in den Morgenstunden

Radevormwald (ots)

Zwischen 07.35 und 09.15 Uhr haben Unbekannteam Montag (23. September) in Radevormwald-Bergerhof in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zunächst versuchten die Einbrecher an dem Haus in der Fontanestraße eine Terrassentüre aufzuhebeln, wobei sie allerdings scheiterten. Daraufhin zerstörten sie die Glascheibe der Terrassentüre, konnten diese im Anschluss entriegeln und in das Haus gelangen. Dort durchsuchten sie nahezu alle Schränke und entkamen mit einem Laptop, einem Handy sowie zwei Tablet-PC, welche sie vermutlich in einem ebenfalls gestohlenen Rucksack abtransportierten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie in Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über die kostenfreie Notrufnummer 110.

