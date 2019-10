Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

Am 02.07.2019, gegen 14:00 Uhr, kam es in den Räumen einer Drogeriefiliale auf der Elberfelder Straße zu einem Diebstahl. Eine unbekannte Frau stahl die Geldbörse eines 85-jährigen Opfers, die die Börse beim Bezahlen an der Kasse vergessen hatte. Die Täterin steckte die Börse, in der sich ein dreistelliger Geldbetrag befand, in ihren Einkaufstrolley und verließ den Laden. Eine Richterin ordnete die Veröffentlichung der Bilder an. Die Polizei fragt: Wer kennt die Täterin? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

Hier der Link zu den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-diebstahl

