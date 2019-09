Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht der Hehlerei mit Parfum in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Ein 42-jähriger Gelsenkirchener beobachtete am Samstagnachmittag, 6. September 2019, gegen 13.15 Uhr, in einem Cafe´ auf der Horster Straße vier Männer die Gäste der Lokalität ansprachen, um original verpackte Parfumflakons zu verkaufen. Anschließend ging das Quartett in weitere Geschäfte auf der Horster Straße. Kurze Zeit später begab sich einer von ihnen in ein Spielkasino an der Horster Straße, die drei anderen entfernten sich mit einem silbernen BMW. Der BMW mit dem unbekannten Trio konnte durch Polizeibeamte auf der Horster Straße/Flurstraße angetroffen und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich zahlreiche originalverpackte Parfumflaschen verschiedener Marken. Die drei Insassen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und der Unbekannte aus der Spielhalle wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Das Fahrzeug und die Flakons stellte die Polizei sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und dem Erbringen einer Sicherheitsleistung konnten die Männer die Wache verlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

