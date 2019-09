Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Balkontür aufgebrochen

Lippe (ots)

Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter eine Balkontür in der Schülerstraße auf. In der Wohnung wurde alles durchsucht und u.a. Bargeld und Schmuck entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen (05222-98180) oder die Kriminalpolizei in Detmold (05231-6090) entgegen.

