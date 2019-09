Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren an der Heidenoldendorfer Straße einen geparkten Mitsubishi. Der schwarze Wagen war von kurz vor acht bis 12 Uhr auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 134 abgestellt. Als die Fahrerin zurückkehrte, war das Auto an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug übermitteln Sie bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell