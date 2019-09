Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Zeugen für Tankstelleneinbruch gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen warfen Unbekannte die Scheibe einer Tankstelle an der Hamelner Straße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von rund 4000 Euro. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Kripo bittet Zeugen, die zur Tatzeit zwischen 1:50 Uhr bis 2:20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter der 05231 / 6090 zu melden. Insbesondere interessiert sich die Kriminalpolizei für Hinweise auf Fahrzeuge, die im genannten Zeitraum auf der B66 von Dörentrup aus in Richtung Lemgo oder Barntrup unterwegs waren.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell