Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brand in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwoch ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Boelckestraße aus. Bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde der Leichnam des 51-jährigen Bewohners gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es fanden sich keine Anhaltspunkte für fremdes Verschulden (Brandstiftung). Die Todesursache soll im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. Aufgrund der Löscharbeiten war die Boelckestraße nachmittags vorübergehend gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 100 000 Euro.

