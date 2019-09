Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Eine schwer verletzte Bikerin und Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ...

Lippe (ots)

... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Detmolder Straße ereignete. Gegen 6:30 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines VWs die Straße in Richtung Wöbbel. Zeitgleich befuhr die 19-jährige Fahrerin einer Yamaha die Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve touchierten die Fahrzeuge seitlich und die Motorradfahrerin stürzte. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen. Der Bereich der Unfallstelle musste zwischen 6:30 Uhr und 8:30 Uhr gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090.

