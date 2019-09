Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Tunnelstraße ereignete, verletzte sich eine 18-jährige Frau. Gegen 7:30 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus dem Kreis Herford mit ihrem Ford die Tunnelstraße in Richtung Schloß Holte. An der Kreuzung zum Hellweg kollidierte sie mit dem Audi eines 54-jährigen Mannes aus Detmold, der den Hellweg befuhr und die Tunnelstraße kreuzte. Dabei verletzte sich die 18-Jährige Beifahrerin im Ford und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell