Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Dieseldiebe flüchten mit weißem Kleintransporter.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden zwei Kraftstoffdiebe auf frischer Tat ertappt. Gegen 2 Uhr sah ein Zeuge, wir zwei Unbekannte Dieselkraftstoff aus mehreren im Ostring abgestellten LKW zapften und entwenden wollten. Da die Täter den Zeugen hörten, flüchteten sie mit einem Kanister in der Hand. Zwei weitere gefüllte 35-Liter-Benzinkanister blieben am Tatort zurück. Die Täter fuhren mit einem weißen Kleintransporter in Richtung Kohlenweg davon. Beide Diebe sind etwa 25-35 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer ist 185 cm groß, der andere mit 170 cm etwas kleiner. Hinweise auf die Männer oder zu dem Fahrzeug nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

