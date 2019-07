Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Schützenfestbesuch: Fußgänger schwer verletzt

Rahden - Tonnenheider Straße (ots)

Für einen 23-jährigen Fußgänger aus Rahden endete der Schützenfestbesuch in Tonnenenheide im Krankenhaus; Er überquerte die Tonnenheider Straße auf dem nach Hause Weg gegen 02:55 Uhr und wurde von einem herannahenden PKW Seat frontal erfasst. Der PKW wurde von einer 18-jährigen Fahranfängerin aus Diepenau geführt. Der 23-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der Sachsachaden am Fahrzeug beläuft sich auf mindestens 2500.- Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571-88660.

