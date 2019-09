Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahrzeugteile von Wohnwagen entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte Diebe verschafften sich über das vergangene Wochenende hinweg gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsgelände einer Firma, die Wohnwagen veräußert und stahlen diverse Fahrzeugteile im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen schnitten die Täter ein Loch in einen Zaun des Geländes an der Industriestraße und gingen etwa 25 neue Wohnwagen an. Sie bauten Scheiben, Rückleuchten und Kupplungsköpfe der Fahrzeuge ab. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell