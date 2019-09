Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Mit Haftbefehl gesuchter Mann wehrt sich bei Festnahme.

Lippe (ots)

Polizeibeamte in zivil erkannten am Montagmittag auf der Bielefelder Straße einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 32-jährigen Deutschen aus Lemgo. Dieser bestieg gerade einen Bus. An einer Haltestelle in der Dorfstraße bestiegen die Beamten ebenfalls den Bus, um den 32-Jährigen festzunehmen. Dabei wehrte sich der Mann heftig. Die Beamtin und der Beamte konnten den Lemgoer letztendlich fesseln. Sie verletzten sich dabei jedoch. Die wenigen Fahrgäste befanden sich zu der Zeit in einem anderen Teil des Busses, so dass für diese Personen zu keiner Zeit eine Gefahr bestand. Der 32-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte bei der Festnahme auch noch Drogen mit sich. Vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen.

