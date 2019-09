Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Schulungsräume.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Schulungseinrichtung für Jugendliche Am Gelskamp ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf und verursachten so Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Neben einem DVD-Player stahlen die Einbrecher auch Lebensmittel. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

