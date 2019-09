POL-LIP: Lemgo-Trophagen. Parkender Wagen beschädigt.

Polizei Lippe

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde ein in der Heidenschen Straße geparkter Mercedes Vito durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Wagen war im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand nahe eines Teichs abgestellt. Als der Fahrer am Sonntag, gegen 12 Uhr, zu dem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Sachschaden liegt bei etwa 1200 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180 entgegen.

