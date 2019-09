Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Schwelentrup. Einbruch in Vereinsheim.

Lippe (ots)

Am Wochenende sind Einbrecher gewaltsam in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Sternberger Straße eingedrungen. Am Sonntagvormittag wurde der Einbruch entdeckt. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einige Flaschen mit Getränken. Der Sachschaden durch beschädigte Fenster liegt bei rund 800 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer 05231 / 6090.

