Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Raub auf Tankstelle

Lippe (ots)

Samstagabend gegen 21:50 Uhr betrat ein bislang unbekannter und teilweise maskierter Mann die Tankstelle an der Wasserfuhr in Bad Salzuflen. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er von der Kassiererin die Einnahmen, welche ihm auch ausgehändigt wurden. Anschließend entfernte er sich in Richtung Beetstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 160cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare. Er trug bei Tatausführung ein dunkles Kapuzenshirt mit hellen Streifen in Brusthöhe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090

