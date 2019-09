Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Lippe (ots)

Samstagnacht um 01:00 Uhr versuchte ein 30jähriger Augustdorfer in einen Baumarkt an der Klingenbergstraße in Detmold einzubrechen. Nachdem er das Fenster eines Rolltores aufgebrochen hatte und so in den Markt einsteigen konnte, löste er "stillen" Alarm aus. Durch die Polizei wurde daraufhin das Gebäude umstellt und der Täter gab angesichts der Ausweglosigkeit seines Vorhabens auf. Er ließ sich widerstandslos vor Ort festnehmen.

