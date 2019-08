POL-LIP: Kreis Lippe/Stadt Detmold. Die Welt zu Gast in Lippe - Einladung für Medienvertreter.

Polizei Lippe

Unter dem Motto "Europe on Patrol" führt die aus Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bestehende "International Police Association" (IPA) Lippe-Detmold vom 5.-8. September 2019 ein internationales Symposium durch. Die IPA-Sektion Lippe-Detmold freut sich auf den Besuch von etwa 24 Polizistinnen und Polizisten aus über 12 Ländern weltweit. Unter anderem werden die Staatsdiener aus Irland, Italien, Norwegen, Polen, Schweden und Spanien erwartet, die selbstverständlich in der jeweiligen landeseigenen Uniform Präsenz zeigen werden. Einzelheiten zu dem Symposium erfahren Medienvertreter bei einem Empfang, der am Freitag, den 6. September 2019, um 9 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses am Markt in Detmold stattfinden wird. Gastgeber dort ist Bürgermeister Rainer Heller, der die Delegationen gemeinsam mit Martina Gurcke vom "Team Europa/internationale Zusammenarbeit", Polizeidirektor Jürgen Siebel sowie dem Ersten Polizeihauptkommissar Harald Reineking (Leiter der IPA-Verbindungsstelle Lippe-Detmold), begrüßen wird.

Am Nachmittag des 6. Septembers 2019 führen deutsche und internationale Polizistinnen und Polizisten gemeinsame Verkehrskontrollen in Lippe durch. Auch hierzu sind Medienvertreter herzlich eingeladen. Die Einzelheiten dazu erfahren Sie bei der Akkreditierung zu dem Termin um 9 Uhr. Ich bitte um Anmeldungen bei der Pressestelle der Polizei Lippe unter der Rufnummer 05231/609-5050. Für die Betreuung der Medienvertreter bei dem Empfang im Rathaus Detmold stehen Ihnen Frau Schröder-Heidrich (Pressestelle Stadt Detmold) sowie Herr Ridderbusch (Pressestelle Polizei Lippe) zur Verfügung.

