POL-LIP: Lemgo. Raser verursacht Unfall - LKW-Fahrer als Zeuge gesucht.

Mittwochmorgen überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Westumgehung (B 238) riskant und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Anschließend fuhr der Raser einfach weiter in Richtung Detmold. Gegen 7 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Peugeot Kleintransporter die B 238 in Richtung Lemgo. Zwischen den Abfahrten Detmolder Weg und Lagesche Straße kam ihr ein Fahrzeug auf ihrem Fahrstreifen entgegen, so dass sie nach rechts in die Leitplanke ausweichen musste. An dem Peugeot entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Verletzt hat sich die Detmolderin nicht. Der Raser hat zu der Zeit einen blauen LKW überholt, der in Richtung Detmold fuhr und auch noch gehupt haben soll, da auch dessen Fahrer bremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180. Insbesondere wird der Fahrer des blauen LKWs gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

